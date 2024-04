Tytułujesz tak przelewy? Adwokat ostrzega przed konsekwencjami

Chyba każdy z nas ma znajomego, który lubi sobie pożartować z tytułem przelewu. Okazuje się, że przez takie działania możemy narobić sobie kłopotów. Przez wydawałoby się niewinny żart, nasz bank ma pełne prawo do podjęcia pewnych kroków. Co dokładnie może zrobić?

O tym, dlaczego tytułowanie przekazu pieniężnego "za narkotyki" czy też "za zabójstwo", to zły pomysł, opowiedziała w "Dzień Dobry TVN" adwokat Karolina Pilawska.

Jeżeli z pewnych powodów osoba przeprowadzająca kontrolę stwierdzi, że ma co do nas wątpliwości, bardzo możliwym scenariuszem jest blokada naszego konta nawet na kilkadziesiąt godzin. Jak dodała adwokatka, sczytywanie tytułów przelewów jest obowiązkiem pracowników banku.

