Ubrała się jak na festyn. Kim Petras nową królową kiczu

Jeans zapewnia duże pole do popisu. W wersji z dziurami, przemyca do stylizacji uliczny klimat rymując razem z Tupakiem. Przybierając postać "canadian tuxedo", tańczy w rytmie country i pozwala wcielić się w rolę filmowej dziewczyny Johna Wayne’a. Bywa, że schodzi do garażu na próbę kapeli rockowej, która w swoim brzmieniu szuka wyrazu buntu. Ale zdarza się też tak, że jeans wpada w niepowołane ręce, które wrzucają go do worka z kiczem.