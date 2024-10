Uchodzi za najzdrowsze warzywo na świecie. W Polsce mało kto o nim słyszał

Wygląda dość niepozornie, jednak nie każdy wie, że kryje w sobie prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Rukiew wodna, która nazywana jest także rzeżuchą wodną, szczególnie polecana jest osobom zmagającym się ze zbyt wysokim cholesterolem, a nawet cukrzycą. Oto powody, dla których warto wprowadzić ją do swojej diety.

Rukiew wodna zyskuje coraz większą popularność m.in. w USA Wielkie Brytanii, a nawet Francji. Wszystko przez jej prozdrowotne właściwości. Nie każdy wie, że roślina ta przez wielu uznawana jest za najzdrowsze warzywo na świecie. W jej składzie znajdziemy bowiem witaminy A i C, potas, jod, błonnik oraz żelazo.

Warzywo to uznawane jest także jako "eliksir młodości". Wszystko przez przeciwutleniacze oraz beta-karoten, które również w nim znajdziemy. Rukiew wodna działa także oczyszczająco, moczopędnie i antyoksydacyjne.

Rukiew wodna jest nie tylko bardzo zdrowa, ale również bez trudu wykorzystamy ją jako dodatek do wielu potraw. Charakteryzuje się delikatnie pikantnym smakiem, dzięki czemu dodawana jest m.in. do sałatek, kanapek, a nawet sosów oraz zup.

Nie każdy też wie, ze można spożywać ją na surowo lub ususzyć, by później móc ją wykorzystać do kolejnych potraw.

