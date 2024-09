39‑latek odkrył, jak używać tarki. "Kto wiedział?"

Ok, rozumiem

Tarka to jeden z tych przyrządów, które znajduje się w niemalże każdym domu. Wystarczy przyłożyć do niej ser czy owoce, aby zetrzeć je najdrobniej, jak się tylko da. Piotr Szczurek, znany influencer, przekonuje, że większość z nas używa jej w nieprawidłowy sposób.

Tarta to proste urządzenie służące do ścierania żywności, m.in. sera, skórki z cytryny, tofu czy też jabłek. Kupisz ją w każdym sklepie. W zależności od modelu i materiału, z jakiego jest wykonana, wydasz na nią od 10 do nawet 100 złotych.

Korzystanie z tarki jest banalnie proste. Wystarczy przyłożyć do niej kawałek sera i przeciągnąć nim w dół, żeby całkowicie zmienił swoją formę. Okazuje się, że większość z nas robi to źle. Piotr Szczurek, znany w sieci jako @miejski_drwal_insta pokazał, jak używać tarki. "Kto wiedział i mi wcześniej nie powiedział?" - napisał.

W sklepach można znaleźć kilka rodzajów tarek. Każdy z nich różni się od siebie wielkością, materiałem czy sposobem wykonania. Największą popularnością cieszy się czterostronna tarka stojąca. Na każdej ze stron znajduje się wiele dziurek o różnej wielkości i szerokości. Te najmniejsze zwykle wykorzystywane są do tarcia twardych serów (m.in. parmezan) oraz skórki z cytrusów.

Największe oczka służą do ścierania miękkich serów oraz owoców, zaś te o ostrym wykończeniu z łatwością zetrą ziemniaki na gładką papkę. Z kolei niewielkie, pojedyncze otwory przydają się do cienkiego krojenia warzyw, np. na wegańskie carpaccio. Możliwości jest naprawdę wiele.

Piotr Szczurek, znany na Instagramie jako miejski_drwal_insta opublikował filmik, który stał się viralem. W niespełna tydzień zebrał ponad 17 tys. polubień. Trener pokazał, jak prawidłowo używać tarki. Zamiast stawiać ją pionowo, mężczyzna położył ją poziomo, a następnie przystąpił do tarcia sera. "Ja 44 lata żyje i dziś się dowiaduję", "Aż mnie zatkało", "Nauczyli mnie tego w szkole gastronomicznej jakieś 20 lat temu", "37 (lat — przyp.red.) i teraz rozumiem to diabelskie urządzenie" - czytamy w komentarzach.

Jak wyczyścić tarkę?

Tarka ma stały kontakt z żywnością i wymaga regularnego, a także bardzo dokładnego czyszczenia. Jak to zrobić? Po każdym użyciu tarki sięgnij po wilgotną gąbkę i skrop ją niewielką ilością płynu do naczyń. Przyłóż ją do tarki i umyj ją po każdej ze stron, a na końcu osusz ją czystą szmatką.

Z czasem na przyrządzie może pojawić się rdza. Możesz się jej pozbyć w bardzo prosty sposób. Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy — cytryny i soli. Przetnij owoc na pół i posyp go solą, a na końcu wetrzyj go w powierzchnię tarki. Tak przygotowaną mieszankę pozostaw na tarce na dwie godziny, a na końcu opłucz ją pod bieżącą wodą. Będzie jak nowa.

