Pomidory są blade? Ten trik sprawi, że dojrzeją przed przymrozkami

Potocznie przyjęło się, że pomidory są jednymi z najbardziej lubianych warzyw na świecie, natomiast z botanicznego punktu widzenia pomidory powinniśmy zaliczać do owoców. Ich doskonały smak i różnorodność odmian sprawia, że można je wykorzystać w wielu potrawach. Od sałatek po sosy, pomidory dodają smaku i koloru każdemu daniu. Co ciekawe, zielone pomidory mają potencjał, by stać się pysznymi, dojrzałymi owocami, nawet w chłodne dni.