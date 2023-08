Uciekły sprzed ołtarza. Nie żałują

Justyna wróciła do hotelu. Opowiedziała przyjaciółkom o wyjątkowym wieczorze. - Były zniesmaczone. Mówiły, żebym nie przyznawała się narzeczonemu i zapomniała o tym facecie. Ale ja nie umiałam. Wróciłam do Krakowa i nic nie było już takie same. Utrzymywaliśmy kontakt i planowaliśmy kolejne spotkanie. Jednocześnie zachodziłam w głowę, jak odwołać ślub, nie złamać serca Mariuszowi i nie rozczarować rodziców - wyznaje. Z decyzją zwlekała długo. Na rozmowę z narzeczonym zdecydowała się na tydzień przed planowaną ceremonią.