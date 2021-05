Udawanie orgazmu to dla wielu kobiet ucieczka

Tak. Co ważne, nie należy obciążać odpowiedzialnością za własny orgazm innej osoby. Można z partnerem negocjować, namawiać go do robienia rzeczy, które przynoszą większą satysfakcję, prosić o dotyk, pocałunki, bliskość. Ale nie oczekiwać, że on się tego domyśli i da to kobiecie bez odpowiedniej komunikacji. Na tym też polega właśnie wzięcie odpowiedzialności za swój orgazm. Warto nie tylko mówić partnerowi, co jest źródłem przyjemności, ale też np. dotykać się w czasie seksu, być może wprowadzić gadżety erotyczne, czego kobiety często nie robią. Jeśli kobieta nie osiąga orgazmu w czasie penetracji, to przy odpowiednim ustawieniu miednicy i ruchach jej i partnera, w pozycji klasycznej może dochodzić do stymulacji łechtaczki o wzgórek łonowy mężczyzny. Warto zatem nauczyć się tę rozkosz osiągać, szukać sposobów, by do niej prowadzić. To wiąże się jednak z większą aktywnością, wyeliminowaniem biernego leżenia i czekania na orgazm, i zastąpienia go inicjatywą. To może dać wiele satysfakcji. Po prostu w takiej sytuacji trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.