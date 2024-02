Temat wraca jak bumerang. Hołownia na dobrej uczelni studiował 5 lat

Wypowiedź polityczki PiS-u stanowiła komentarz do wydarzeń z 7 lutego br., kiedy to byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie zostali wpuszczeni do Sejmu przez Straż Marszałkowską. "Polacy oczekują, iż Sejm nie będzie areną dla politycznego chuligaństwa" - powiedział wówczas Hołownia.