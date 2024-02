"Zero samokrytyki". Elżbieta Witek skomentowała wykształcenie Szymona Hołowni

- Ja wiem, że jest nowicjuszem, ale on uważa, że wszystko wie. Człowiek, który - przepraszam - zdał maturę, nie skończył studiów prawniczych, wychodzi na konferencję prasową albo w Sejmie i tłumaczy obywatelom zawiłości prawa. Ja bym się nigdy czegoś takiego nie podjęła, nie będąc prawnikiem, bo to świadczy o tym, że ktoś ma bardzo wysoko ustawione ego. Zero tam jest samokrytyki - oceniła.