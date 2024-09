Udostępniła animację. Upamiętniła rocznicę zamachu w wyjątkowy sposób

11 września 2001 roku doszło do największego zamachu we współczesnej historii. Ataki terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku wstrząsnęły światem. Ludzie z przerażeniem śledzili wiadomości, patrząc, jak dwa uprowadzone samoloty wlatują w wieże.

"Jesteś genialna. To jest tak niesamowite, jak patrzysz na świat, w jaki sposób go widzisz" - pisali internauci, którzy zaczęli dzielić się wspomnieniami z 11 września 2001 roku.

"Byłam z psem na spacerze. Sąsiad ze sklepu pod blokiem mówił do drugiego sąsiada, że rozwaliło Nowy Jork. Zastanawiałam się, co to za knajpa bo nie kojarzę. Wróciłam do domu. Zadzwoniła mama: "Włącz telewizor".