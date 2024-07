Damięcka jak zawsze w punkt. Jej grafika wywołuje emocje

215 głosów za, 218 przeciw i dwa wstrzymujące się. Tak rozłożyły się głosy posłów i posłanek podczas głosowania Sejmu nad całością projektu zakładającego dekryminalizację pomocy w aborcji i przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Koalicja Obywatelska, Polska 2050-TD i Lewica, która stworzyła projekt, głosowały za. PSL-TD - w większości przeciw, tak, jak PiS oraz Konfederacja.

"Powyborna" - tak brzmi tytuł najnowszej grafiki Matyldy Damięckiej, którą artystka odniosła się do wyniku głosowania w Sejmie nad projektem depenalizacji aborcji.

Na rysunku Matyldy Damięckiej, który został opublikowany profilu graficzki na Instagramie, znalazła się naga kobieta oraz środkowy palec, który jest nie tylko wyjątkowo obraźliwym gestem, ale również sposobem na wyrażenie zniewagi. Kobieta wygląda dodatkowo tak, jakby została wbita w palec, co mówi samo za siebie.

"Jako facet piszę - dopóki faceci będą o tym decydować, to nic się nie zmieni", "Ktoś naprawdę się łudził, że będzie inaczej?", "Nie mam już siły" - czytamy w komentarzach.

