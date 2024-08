Pokazała grafiki na rocznicę Powstania Warszawskiego. "Przesada"

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Matylda Damięcka po raz kolejny poruszyła internautów. Tym razem graficzka opublikowała kilka ilustracji, które nawiązują do 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie wszystkim spodobały się jej prace.

Matylda Damięcka to nie tylko aktorka i wokalistka, ale także utalentowana ilustratorka, która do lat dzieli się w sieci swoimi postrzeżeniami na temat bieżących wydarzeń z kraju i ze świata.

Tym razem artystka postanowiła w swoich pracach nawiązać do 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Historyczne wydarzenie miało miejsce dokładnie 1 sierpnia 1944 roku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Artystka w swoich pracach użyła symbolu Polski Walczącej, a także odniosła się do obecnej sytuacji w Polsce i poza jej granicą. Jak zwykle Matylda Damięcka podzieliła internautów. Jednych jej prace wzruszyły, inni uważają, że przesadziła.

Opublikowała grafiki na rocznicę Powstania

Na pierwszej grafice stworzonej przez Damięcką widzimy zarys Warszawy, a pod nim symbol krzyża chrześcijańskiego, prawosławnego oraz gwiazdę Dawida. Obraz ten ma symbolizować wszystkich poległych, którzy walczyli o stolicę i dzięki którym Warszawa mogła stać się dziś jednym z największych miast w Europie.

Grafika Matyldy Damięckiej © Instagram.com | thegirlwhofellonearth

Dalej można zauważyć kobietę przypominającą Maryję, która karmi piersią syrenie dziecko. Nawiązanie do symbolu warszawskiej syrenki widać również na trzeciej grafice, gdzie dorosła już postać syrenki jest przywiązana do ciągnącej ją w dół kotwicy - symbolu Polski Walczącej. To właśnie ta grafika mocno wzruszyła internautów: "Syrenka z kotwicą mnie najbardziej porusza" - napisał jeden z komentujących.



[1/2] Grafiki Matyldy Damięckiej Źródło zdjęć: © Instagram.com | thegirlwhofellonearth

"W jak wojna"

Damięcka nawiązała także nie tylko do malowanej na murach kotwicy Polski Walczącej, ale także do litery W. Artystka nie użyła jej jednak do napisania słowa "wolność", lecz "wojna".

Grafika Matyldy Damięckiej na rocznicę Powstania Warszawskiego © Instagram | thegirlwhofellonearth

Nie wszystkie ilustracje Matyldy Damięckiej spodobały się internautom. Po komentarzach można wywnioskować, że grafika z małym Powstańcem, który ma na sobie hełm z flagą Palestyny, wyjątkowo dotknęła komentujących.

"Mały Powstaniec z przepaską w kolorach zielonym, białym, czerwonym, symbolizującymi wiadomo co… wstyd! To jest profanacja, a nie sztuka" - napisał jeden z oburzonych internautów. "Dlaczego na obrazku 'bawiłem się w wojnę' chłopiec ma flagę Palestyny zamiast Polski? Grafika bardzo nie na miejscu" - dodała kolejna z komentujących.

Grafiki z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego © Instagram.com | thegirlwhofellonearth

W komentarzach można przeczytać również pochwały grafik Damięckiej. "Pierwsza zawsze łamie mi moje warszawskie serce, a ostatnio coraz bardziej również Polka walcząca. W tym roku mam jednak w sercu szczególne miejsce dla małego palestyńskiego powstańca", "Każdego roku te grafiki wzruszają tak samo", "Jak zawsze w punkt", "Dziękuję. Bardzo celne grafiki" - czytamy pod wpisem.

Na koniec Damięcka poruszyła również temat osób, które nadużywają symbolu Polski Walczącej. Stworzyła ilustrację przedstawiającą kibola ze złotym łańcuchem i kotwicą Polski Walczącej. Dodała także wymowny dialog:

"- Pamiętamy! - O czym? - ...A ****rdol chcesz?!" - napisała.

"Gdy kogoś wzrusza syrena przebijająca się przez cisze, a kogoś razi rekonstrukcja i zapach siarki" - napisała Damięcka.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.