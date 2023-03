Udzieliła pierwszego wywiadu od rozstania z Fabijańskim. "Nie zostawiono na mnie suchej nitki"

Maffashion dwa lata temu urodziła swoje pierwsze dziecko. Bastek wywrócił życie topowej polskiej modowej influencerki do góry nogami. Sama Julia podkreśla, że chłopczyk był planowanym dzieckiem i w roli mamy czuje się świetnie. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała jednak, że przez pewną dolegliwość nie wiedziała, czy kiedykolwiek zajdzie w ciążę.

Maffashion przyznała, że w trakcie, gdy jej ciało dochodziło do siebie po cesarskim cięciu, Bastek wymagał stałej opieki. Niemowlak spał co najwyżej dwie godziny, a pomiędzy drzemkami potrzebował ciągłej uwagi.

