"Ugly jeans" rządzą na ulicach. J.Lo nosi je na okrągło

Jennifer Lopez współpracuje z zespołem stylistów, który pieczołowicie planuje jej stylizacje. Dlatego z jej szafy można czerpać garściami - oczywiście w kontekście najgorętszych trendów. Artystka wie, co w modowej trawie piszczy.

Obecnie dziury na kolanach w jeansach są powszechne, podobnie jak postrzępione nogawki czy kombinacje spodni uszytych z dwóch różnych materiałów. "Zabrudzone" jeansy z brązowymi plamami, wyglądające jakby były zniszczone upływem czasu, nosiła już wcześniej. Wówczas połączyła je z kurtką do kompletu.

Jennifer Lopez to miłośniczka "niechlujnych" jeansów

