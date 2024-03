Nie tylko jeansowe hot pants. Szorty w stylu J.Lo wracają do mody

Spodenki z wysokim stanem

W tym trendzie nie da się nie zakochać! Spodenki, o których śpiewał zespół The Neighbourhood, mają w sobie hipsterski urok, ale też eksponują kobiecość do potęgi. Szorty z wysokim stanem można interpretować na dziesiątki różnych sposobów. Zabierają nas w podróż po teksańskich stepach, rezonują pin-up'ową fantazją, przenoszą do hippisowskich lat 70., czarują południowym luzem, a niekiedy wciągają w grungowy i anarchistyczny wir.