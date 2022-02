Ukraińskie rodziny w obliczu wojny. "Kuzyna wezwali o 4 nad ranem do wojska. Ma żonę w ciąży"

Czują niepokój i strach. Chcą krzyczeć i płakać, kiedy patrzą na to, co dzieje się w ich kraju. 24 lutego 2022 roku obudzili się w zupełnie innym świecie. Świecie wojny, w której muszą walczyć o swoje życie. Część z nich wraz z tym dniem zdecydowała o porzuceniu wszystkiego i ucieczce z Ukrainy. Inni pozostali, ukrywają się w piwnicach domów i czekają na to, co przyniesie im kolejny dzień. Na granicach dochodzi do dramatycznych rozstań, bo prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wydał rozporządzenie o obowiązku pozostania w kraju mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. Mają chronić Ukrainę przed Rosją.