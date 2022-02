Rosjanki mieszkające w Polsce wspierają Ukrainę i boją się o bliskich. "Nikt nie chce tej wojny"

- Mówiła, że to był najgorszy dzień w jej życiu. Na granicy są tysiące ludzi, płaczą małe dzieci. Opowiadała, że kilka osób z busa, którym przyjechała pod granicę, wróciło do domów na Ukrainie. Nie wytrzymali psychicznie tego, co działo się na przejściu granicznym. Ludzie panikują. Mam małe dziecko i nie wyobrażam sobie stania z nim na rękach w minusowej temperaturze przez kilkanaście godzin, dobę, czasem nawet dłużej – relacjonuje moja rozmówczyni, która podkreśla, że decyzje Putina nie są decyzjami narodu.