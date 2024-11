Ukryta funkcja szczotki do WC. Mało kto o niej słyszał

Szczotka do WC, jak sama nazwa wskazuje, idealnie sprawdza się do czyszczenia toalety. Niewiele osób wie, że dzięki swojej funkcjonalności można wykorzystać ją w innym celu. Posiada sztywne włosie, które skutecznie radzi sobie nie tylko z brudem w toalecie, ale również doskonale sprawdza się np. przy myciu fug.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Fugi potrafią być prawdziwym wyzwaniem. Zbierają kurz i pleśń, co często wpływa na ogólny wygląd łazienki. Dzięki szczotce do WC o mocnym włosiu można dotrzeć nawet w najtrudniejsze zakamarki i dokładnie je wyczyścić. Jej ergonomiczny kształt ułatwia manewrowanie, a twarde włókna szybko eliminują nawet najbardziej uporczywe plamy, które wydają się niemożliwe do usunięcia.

Wlej płyn do środka

Jednym ze sposobów na maksymalne wykorzystanie szczotki jest napełnienie jej środkiem czyszczącym. By wykorzystać ten sposób, należy odkręcić szczotkę od trzonka i nalać do środka odrobinę ulubionego płynu do toalety. Preparat będzie równomiernie wydostawał się przez otwory, do których przyczepione są charakterystyczne, twarde włosie, a to z kolei znacznie ułatwi nam sprzątanie.

Ukryta funkcja szczotki do WC

Użytkowniczka TikToka o nazwie "uniwersalna11", podzieliła się jeszcze jedną, dodatkową funkcją szczotki do WC. Ten trik może okazać się nieoceniony w przypadku problemu z trwałymi, uporczywymi plamami. Co trzeba zrobić?

Przygotuj miseczkę z kilkoma łyżkami sody oczyszczonej. Dolej odrobinę wody i wymieszaj. W powstałej papce zanurz szczotkę do WC i wyszoruj zabrudzoną powierzchnię. Soda rozpuści plamy, usunie pleśń i rozjaśni przybrudzone miejsca. Dzięki tej metodzie zapomnisz o osadach, które latami odkładały się w łączeniach płytek.

Czyszczenie fug za pomocą szczotki do WC @uniwersalna11 © TikTok | Uniwersalna11

Nie trzeba chyba dodawać, że w tym celu nie używamy szczotki, którą na co dzień myjemy toaletę, tylko kupujemy nowy egzemplarz, który będzie przeznaczony do sprzątania innych miejsc niż WC. Tiktokerka, która opublikowała w sieci nagranie, w którym "krok po kroku" wszystko wyjaśnia. Poniżej znajduje się filmik, z dokładnymi wskazówkami:

Nie musisz już inwestować w dodatkowe narzędzia sprzątające. Ta jedna szczotka wystarczy do kompleksowego czyszczenia trudnych powierzchni. Użycie szczotki do WC nie ogranicza się tylko do łazienki i kuchni.

Możesz ją wykorzystać także w innych pomieszczeniach, które wymagają gruntowego czyszczenia. Wystarczy zakup jednej, nowej szczotki do WC, odpowiedni środek czyszczący i niewielki wysiłek, aby fugi, panele, płytki czy parkiety znów wyglądały jak nowe.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!