Widzisz w swoim domu? Tak zaczyna się koszmar domowników

Poza niszczeniem zapasów żywności i urządzeń mogą przenosić też choroby. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zauważymy ślady świadczące o ich obecności, chcemy się ich jak najszybciej pozbyć. Podpowiadamy, jak to zrobić nie tylko małym kosztem, ale i efektywnie.

Ogrzewanie i łatwy dostęp do pożywienia sprawiają, że mieszkania stają się dla nich prawdziwym rajem. Ale jak rozpoznać, że myszy wybrały na schronienie nasze "cztery kąty"? Jest kilka oczywistych znaków.

Alarmującą oznaką będą odgłosy dobiegające jakby "zza ściany". Najczęściej można je wychwycić nocą. Słychać wtedy charakterystyczne skrobanie lub chrobotanie np. za meblami. To sygnał świadczący o tym, że te gryzonie przeszukują nowe terytorium w celu znalezienia pożywienia.

Wiele osób decyduje się na użycie naturalnych środków, które są przyjazne dla środowiska i bardziej humanitarne niż trutki czy pułapki. Dobrym sposobem stosowanym przez Amerykanów są chusteczki zapachowe do suszarki bębnowej . Produkt jest łatwo dostępny w drogeriach i niedrogi.

Ta metoda jest nie tylko prosta i skuteczna, ale również bezpieczna dla dzieci i zwierząt domowych. Dodatkowo można łączyć ją z innymi sposobami odstraszania myszy, co tylko zwiększa efektywność całej akcji.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!