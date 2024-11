Problem z doczyszczeniem palników? Zastosuj ten trik

Problem zabrudzonych palników dotyczy głównie kuchenek gazowych. Choć są coraz częściej zastępowane przez płyty indukcyjne, wciąż można je spotkać w wielu polskich domach. Resztki jedzenia oraz tłuste plamy, które przypalają się podczas gotowania, tworzą na jej częściach trudne do usunięcia osady. Niestety, wielu z nas odkłada sprzątanie tych miejsc na później, co jedynie pogarsza sytuację.

Co zrobić, by przywrócić palnikom pierwotny wygląd? W tym wypadku wyjątkowo pomocny może okazać się sposób z użyciem octu i cytryny. Te produkty są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne dla naszego zdrowia oraz środowiska.

Zacznij od wyłączenia kuchenki gazowej i zdemontowania palników. Przygotuj miskę, w której zmieszczą się zabrudzone części gazówki. Wlej dwa litry gorącej wody, a następnie dolej jeden litr octu. W tej mieszaninie zanurz palniki na co najmniej 30 minut. Ocet pod wpływem wyższej temperatury rozpuści tłuszcz i zaschnięty brud .

Jak rozpoznać, że dysze są zapchane? Jeśli ogień ma niebieski kolor, to wszystko jest z nimi w porządku, jeśli żółty to najwyższa pora je wyczyścić. Zatkana dysza nie pracuje poprawnie, a w konsekwencji możesz nawet płacić wyższe rachunki za gaz .

Gniazdo palnika można oczyścić odkurzaczem, natomiast otwory dysz w kuchence gazowej możesz przetkać za pomocą cienkiego, miedzianego drucika lub suchej szczoteczki do zębów. Pamiętaj tylko, żeby wyłączyć kuchenkę przed sprzątaniem.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!