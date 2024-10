Uległa poważnej kontuzji. Czy jej przygoda z tańcem dobiegnie końca?

Majka Jeżowska jest jedną z uczestniczek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a jej popularność zbiera całe masy przed telewizorami. Do tej pory w parze z Michałem Danilczukiem zatańczyła cha-cha, tango i country. I choć zebrała kilka niższych not, to widać było, że taniec sprawia jej dużą satysfakcję.

Niestety już przed drugim odcinkiem piosenkarka uległa wypadkowi. Na początku wydawało się, że sprawa nie jest bardzo poważna i szybko odejdzie w zapomnienie. Jednak okazało się, że rana się nie zagoiła, a ponadto wdało się w nią zakażenie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Majka Jeżowska uległa poważnej kontuzji

"Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie lubię się użalać nad sobą, znoszę dzielnie ból, zaciskam zęby i tańczę dalej i dlatego czasem są zaskoczeni, kiedy tracę siłę i brakuje mi energii. Tydzień temu podczas prób do drugiego odcinka 'Tańca z gwiazdami' wydarzył się wypadek, podczas którego mocno się potłukłam, zdarłam skórę z prawego kolana i zraniłam mocno lewą nogę i to w miejscu, które w tańcu najczęściej się zgina, czyli na łączeniu stopy z łydką. Polała się krew, medyk opatrzył rany" – napisała Jeżowska na Instagramie.

"Wydawało się, że rany się zagoją i przez kolejny tydzień mocno trenowaliśmy z tancerzami bardzo trudny i wymagający dla moich rannych nóg taniec "country". Dzisiaj okazało się, że do lewej rany długiej na 12 cm wdarło się zakażenie i sprawa jest poważna i bolesna. W takiej sytuacji lekarz zaleca zdarcie martwej tkanki, dokładne czyszczenie rany i tydzień unieruchomienia zakażonej nogi. Ale to oznaczałoby koniec mojej przygody z tańcem" – czytamy w dalszej części posta.

Majka Jeżowska nie poddaje się. Chce tańczyć dalej

Jak dowiedział się fakt.pl, Majka Jeżowska odwołała czwartkowe wywiady z dziennikarzami. Ale czy to oznacza, że zrezygnuje z programu? Na razie nie pojawiły się takie informacje. Portal podaje, że 64-letnia wokalistka przyjmuje leki przeciwbólowe i normalnie przygotowuje się do odcinka na żywo w niedzielę.

