To był "gwóźdź do trumny". Za miłość zapłaciła wysoką cenę

Nie tylko piosenkarka, ale i początkująca tancerka. Majka Jeżowska jest jedną z gwiazd najnowszej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie partneruje jej Michał Danilczuk. Co wiemy o mężczyznach piosenkarki? Jeżowska ma za sobą kilka związków, dwa małżeństwa oraz... dwa rozwody.

Kim był pierwszy mąż Majki Jeżowskiej?

Pierwszym mężem Majki Jeżowskiej był Janusz Koman. Ich burzliwa miłość rozpoczęła się od cichego romansu - Koman spotykał się wcześniej z przyjaciółką artystki, Krystyną Prońko.

- Byłam 20-letnią dziewczyną. Zbliżyliśmy się do siebie podczas wakacji po pierwszym roku studiów pod skrzydłami Krysi. Janusz był wtedy 30-paroletnim facetem po przejściach. Bardzo mi imponował. Nie myślałam o konsekwencjach i zakochałam się w nim. Jak wróciłam na studia, do Kryśki dotarło, że się z nim spotykam. I się zaczęło - opowiadała Majka Jeżowska w rozmowie z "Faktem".

Para szybko stanęła na ślubnym kobiercu, a następnie powitała na świecie syna Wojciecha. Pojawiły się problemy małżeńskie.

- Gdy mój syn Wojtuś miał roczek, dostałam propozycję śpiewania dla Polonii za oceanem. Taki wypad na dwa miesiące. Tuż przed wyjazdem zostałam pobita przez męża. (...) Był brutalem, ale nie chciałam tego przyjąć do wiadomości. Miałam 20 lat i byłam zakochana. Aż pewnej nocy wylądowałam w szpitalu z wylewem do strun głosowych od uderzenia w krtań. (...) To był gwóźdź do trumny naszego małżeństwa - mówiła artystka w wywiadzie dla "Vivy".

Spędziła z nim 21 lat

Majka Jeżowska zdecydowała się na rozwód z Januszem Komanem. W USA poznała Toma Logana, który nie tylko został jej mężem, ale również ojczymem dla Wojciecha.

- Drugie małżeństwo, "amerykańskie", wynikało bardziej z rozsądku i przyjaźni niż z szalonej miłości. Mój następny mąż był wspaniałym gitarzystą i cudownym przyjacielem, który pomagał wychowywać mi Wojtka przez 12 lat. Potrzebowałam wtedy kogoś, kto się mną w Ameryce zaopiekuje. Tom Logan był tam moją jedyną rodziną - przyznała Jeżowska w rozmowie z "Vivą".

To małżeństwo także zakończyło się rozwodem. Wszystko z powodu poznania przez artystkę Dariusza Staśkiewicza. Mimo to z Tomem Loganem przyjaźni się do dziś.

Jeżowska i Staśkiewicz poznali się na statku "Stefan Batory". Kolejne spotkanie miało miejsce kilka lat później i zakończyło się związkiem. Para spędziła ze sobą 21 lat. Ich życie prywatne łączyło się z życiem zawodowym - Staśkiewicz był bowiem managerem artystki.

- Założyliśmy firmę fonograficzną Ja-Majka Music, wydawaliśmy moje płyty. Pierwsza z nich, "Kolorowe dzieci", zdobyła status Platynowej Płyty. Następne pokrywały się złotem. Wierzyłam, że budujemy swoje "imperium", wspólną przyszłość. Weźmiemy ślub, będziemy mieć dziecko, będziemy się rozwijać, tak jak ustalaliśmy wcześniej. Nic z tego nie wyszło - opowiadała Majka Jeżowska w wywiadzie dla "Vivy".

Majka Jeżowska i Dariusz Staśkiewicz © AKPA | AKPA

Wokalistka i jej partner rozstali się prawie 10 lat przed jego śmiercią we wrześniu 2024 roku. "Dzisiaj odszedł od nas Darek, czyli Żuk. Był moim partnerem życiowym przez 21 lat, moją wielką miłością i przyjacielem. I chociaż rozstaliśmy się prawie 10 lat temu, moje serce dzisiaj pęka z bólu" - brzmiał jej pożegnalny wpis w mediach społecznościowych.

