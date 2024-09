"Ulga, łzy w oczach". Opublikowała wideo z gabinetu

Diagnozę usłyszała po 14 latach. Wcześniej, gdy bezskutecznie próbowała zajść w ciążę, doradzono jej, by "działała", zamiast chodzić po lekarzach. Teraz, aby spełnić marzenie o byciu mamą, jest w trakcie in vitro. Niedawno wstawiła wideo prosto z gabinetu.

Każda wizyta, każda informacja od lekarza, to dla par starających się o dziecko emocjonalna huśtawka. Oczekiwanie na wiadomości o zarodkach to moment pełen nadziei, ale także niepewności i obaw.

Maja Staśko zdała relację z wizytę u lekarki w klinice in vitro. "Tego dnia możemy dowiedzieć się o zarodkach. Ostatnio dzwonili z laboratorium, by powiedzieć, ile mamy zarodków, spodziewamy się więc, że będzie podobnie" - napisała.

Przy okazji wytłumaczyła, że publikuje wideo po to, aby pokazać innym, jakie emocje towarzyszą parom podczas starania się o dziecko metodą in vitro. "Zachowuję tę chwilę dla nas i dla innych, którzy też przez to przechodzą, bądź dla tych, którzy są ciekawi, jakie emocje i doświadczenia płyną z in vitro".