Ulubione buty dojrzałych kobiet. Szapołowska ma już takie w szafie

Torbicka pozostaje wierna klasyce. To ulubiony model dojrzałych pań

Siła tkwi w prostocie? To niewątpliwie modowa dewiza Grażyny Torbickiej. Dziennikarka nie podąża za najnowszymi trendami, bo to, co proste i sprawdzone zdaje u niej test od lat. Dlatego w jej stylizacjach często przewijają się białe buty sportowe o minimalistycznym wyglądzie. To absolutny klasyk.