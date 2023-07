Ulubiona kurtka dojrzałych kobiet. Torbicka już ją nosi

Chociaż Grażyna Torbicka utożsamiana jest przede wszystkim z eleganckim stylem, nigdy nie rezygnuje z komfortu. Na co dzień wskakuje na rower w wygodnych szortach, do pracy nosi sportowe sneakersy, a nawet wieczorowej sukience dodaje nieco luzu, wkładając do niej ramoneskę. Zawsze jednak zachowuje przy tym wrodzoną klasę, inspirując rzesze 60-latek do większej swobody w tworzeniu stylizacji.