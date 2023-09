Ulubiony smak psychopatów. Po tym ich poznasz

Jakie są cechy psychopatów?

Szacuje się, że 1 na 100 osób ma cechy psychopaty. Nie każdy z nich jest strasznym i okrutnym przestępcą. Większość potrafi jednak bez większego namysłu manipulować innymi i dożyć do kontroli nad osobami ze swojego otoczenia. Jak ich rozpoznać? Przede wszystkim osoby z objawami psychopatii są drobiazgowe. Zwracają uwagę na szczegóły i precyzyjnie wykonują zadania. Kłamią, by osiągnąć zamierzony cel. Potrafią też wywołać spore zamieszanie, by następnie pokazać swoją wyższość nad innymi.