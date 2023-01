Mroczna triada. Takie zachowania powinny zwrócić twoją uwagę

Skoro ja mam wrogie zamiary, to często korzystam z mechanizmu projekcji – niechciane i nieakceptowane części siebie przenoszę na inne osoby. Zakładam, że to inni myślą tak o rzeczywistości i relacjach interpersonalnych. I tak na przykład narcyz, który zarzuca partnerce, że ta go zdradza, choć nie ma to nic wspólnego ze stanem faktycznym, odczuwa wysoki poziom lęku, że jej rzekomy skok w bok naruszy jego obraz "ja". A jednocześnie narcyzm sam ma większą skłonność do zdrady. Psychopata wchodzi w impulsywną wymianę, ponieważ "widzi" w zachowaniu partnerki wrogość, agresję, że ona jemu coś robi, więc on musi na to zareagować.