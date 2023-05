Umalowała dziewięciolatkę do komunii. Jednak gorszy był strój

Wykonała dziewięciolatce makijaż na komunię

Tasha Keemy to makijażystka, która specjalizuje się w makijażach na specjalne okazje. Na jej profilu na TikToku pojawiło się już kilka nagrań, w których pokazała m.in. ślubny makijaż pewnej kobiety. Ten zrobił spore wrażenie - w porównaniu do innego, w którym główną rolę odegrała dziewięcioletnia dziewczynka przygotowująca się do komunii św.