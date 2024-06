Umieść na klamce. Szybko odstraszysz hotelowego złodzieja

Nie da się ukryć, że pobyt w hotelu to czysta przyjemność. Miękkie łóżka, puszyste ręczniki i brak konieczności sprzątania to tylko niektóre z zalet. Jednak nawet w najlepszych hotelach zdarzają się nieprzyjemne sytuacje, takie jak kradzież. Dlatego warto poznać kilka prostych trików, które pomogą Ci zabezpieczyć swoje rzeczy i cieszyć się beztroskim wypoczynkiem.

Po przyjściu do hotelu warto dokładnie przyjrzeć się czy w pokoju nie znajdują się ukryte kamery lub niepokojące przedmioty, które wzbudzają twoją czujność. Zdarza się, że w nie uczciwi pracownicy chowają w obrazach, figurkach lub haczykach drobne kamery, którymi podglądają swoich gości.

Bezpieczeństwo w hotelu

Jeśli na wakacje spakowałaś drogą biżuterię, dużą sumę pieniędzy lub inne wartościowe przedmioty, warto zadbać o to, by w pokoju był sejf. Najczęściej są one w szafach lub komodach. Dobrze jest przechowywać w nich cenne rzeczy, dokumenty i gotówkę. Dodatkowo nie kuś złodzieja i nie zostawiaj telefonu, aparatu czy portfela na wierzchu.

Warto uważać na fałszywy personel i nie otwierać drzwi nikomu, kto przedstawia się jako pracownik hotelu i nie podaje swojego powodu wizyty. Zazwyczaj nikt z członków personelu nie przeszkadza gościom w trakcie wypoczynku, chyba że wcześniej zgłoszono jakiś problem z pokojem. Zwróć uwagę czy okna i drzwi posiadają odpowiednie zabezpieczenia oraz, czy na pewno w czasie twojej nieobecności nikt oprócz osób zatrudnionych nie dostanie się do twojego apartamentu. Na noc zasuwaj rolety w oknach, aby cię nie podglądał.

W internecie możemy znaleźć wiele ciekawych porad, co zrobić po przyjściu do hotelowego pokoju. Jedna ze stewardess na TikToku wyjaśniła, że zawsze wrzuca pod łóżko plastikową butelkę, aby sprawdzić, czy pod nim nie schował się żaden nieproszony gość.

Warto również sprawdzić, czy w pokoju nie ma ukrytych luster weneckich, które mogłyby służyć do podglądania. Można to zrobić rysując markerem linię na lustrze - jeśli widoczna jest tylko jedna linia, może to oznaczać obecność lustra weneckiego. W takim przypadku zasłoń je ręcznikiem i usuń ślady markera zmywaczem do paznokci lub alkoholem.

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą plaster

Jeszcze jedną ważną rzeczą jest zabezpieczenie wizjera w drzwiach hotelowych poprzez przyklejenie plastra lub kartki papieru. Choć wizjer służy wygodzie gości, może też być wykorzystany do sprawdzenia, czy w pokoju ktoś jest, co zwiększa ryzyko kradzieży lub niechcianych wizyt. Zaklejając wizjer, uniemożliwiamy podglądanie i chronimy swoją prywatność.

W pokojach bardzo często znajdują się szklanki. Możesz użyć jej do zawieszenia na klamce. Jeśli złodziej będzie próbował dostać się do środka, klamka poruszy się, a naczynie spadnie na ziemię, roztrzaskując się, dzięki czemu hałas może obudzić cię w środku nocy i wystraszyć złodzieja.

