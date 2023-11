Zrób to zaraz po wejściu do pokoju w hotelu. Potem sobie podziękujesz

"Czego szukam pod tym łóżkiem" - pyta stewardesa, która pokazuje swoją pracę w social mediach. Ona doskonale wie, na co zwrócić uwagę podczas podróżowania. Tym razem podzieliła się ze swoimi obserwującymi tym, co robi od razu po wejściu do hotelowego pokoju. Niektóre z tych czynności mogą was zaskoczyć.

Kamcioreek to stewardessa LOT-u, która jest aktywna w social mediach. Od podszewki pokazuje, jak wygląda jej praca, a przy okazji dzieli się praktycznymi poradami. Podróżując po całym świecie, odwiedza mnóstwo hoteli, śmiało można stwierdzić, że jest ekspertką w tym zakresie.

Co robi stewardesa zaraz po wejściu do pokoju hotelowego?

Na swoim profilu na TikToku (@kamcioreek) stewardesa zdradziła, na co zwraca szczególną uwagę po wejściu do hotelowego pokoju. Pokazała siedem czynności, które zawsze wykonuje. Niektóre dają do myślenia. Najpierw zajmuje się drzwiami i wywiesza zawieszkę "Nie przeszkadzać", później zamyka je na zamek i sprawdza, czy na pewno się nie otworzą.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Następne czynności to zasłonięcie rolety i wyłączenie klimatyzacji, ale to, co robi w kolejnym kadrze, wywołuje w komentarzach najwięcej emocji. Kamcioreek zagląda pod materac, szukając tam pluskiew.

Stewardesa zmienia też buty na obcasie na hotelowe kapcie i wymienia poszewkę na poduszkę na swoją. W komentarzu wyjaśnia, że woli, aby jej twarz leżała na domowej poszewce. Jest to dla niej bardziej higienicznie.

Swoimi hotelowymi tipami dzielą się także inni użytkownicy

Nagranie z TikToka obejrzało już ponad milion osób. Takie tipy i porady mogą być na wagę złota, nawet dla tych, którzy rzadko podróżują.

"Ja od 16 lat pracuje w hotelach i pierwsze, co robię po przyjeździe do innego, to sprawdzam materac, czyszczę pilota od TV i myję szklanki" - napisała jedna z obserwatorek.

"Polecam jeszcze nigdy nie używać szklanek, które są w hotelu i zawsze chować kosmetyczkę i szczoteczkę do zębów" - ostrzega kolejna.

"Ja stawiam zawsze na noc szklankę na klamce. Jeśli ktoś naciśnie, to zbije szklankę, a ja się obudzę" - czytamy pod nagraniem.

To proste czynności, które mogą uratować nas na przykład przed pluskwami czy innymi nieproszonymi gośćmi. Na co zwracacie szczególną uwagę w hotelach?

