Umieść w pralce. Bęben będzie lśnić jak nowy

Pralka, chociaż codziennie myje nasze ubrania, sama także potrzebuje czyszczenia. Pozostałości detergentów, kamień z twardej wody i osady z ubrań mogą gromadzić się w bębnie, szufladce na proszek oraz na uszczelkach. To prowadzi do obniżenia wydajności, wystąpienia nieprzyjemnych zapachów, a nawet uszkodzenia samego sprzętu.

Aby wyczyścić pralkę, wystarczy nałożyć pastę do zębów na połówkę cytryny i wrzucić ją do bębna pralki. Następnie należy dodać łyżkę sody oczyszczonej do gumowej szczeliny między pralką a drzwiczkami i zalać ją 20-30 ml octu. Kolejną porcję pasty do zębów nanosi się na drzwiczki pralki. Pralkę należy ustawić na cykl o temperaturze 90°C, aby usunąć kamień, osady i bakterie oraz odświeżyć wnętrze urządzenia.