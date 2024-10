Zatkany zlew? Te metody w mig rozwiążą kłopotliwą sytuację

Zatkany zlew kuchenny to częsty problem. Po umyciu naczyń osadza się w nim brud, tłuszcz i resztki jedzenia. Na szczęście, aby go odetkać, nie trzeba sięgać po chemiczne środki. Można skorzystać z kilku domowych sposobów.

Jednym z najpopularniejszych domowych sposobów jest użycie sody oczyszczonej i octu. Wystarczy wsypać opakowanie sody do odpływu, zalać szklanką octu, odczekać 30 minut, a następnie przepłukać wszystko wrzącą wodą. Domowych trików jest jednak znacznie więcej. Ten z wykorzystaniem cytrusów jest mało popularny, a bardzo skuteczny!

Wymieszaj wszystkie składniki, aż do powstania gęstej, jednolitej substancji. Najpierw wsyp do odpływu sodę oczyszczoną, a następnie wlej przygotowaną mieszaninę i zakryj odpływ pokrywką lub folią. Pozostaw wszystko na całą noc. Po tym czasie dokładnie umyj zlew czy prysznic.

Innym prostym sposobem na udrożnienie zlewu czy prysznicowego odpływu jest użycie tabletki do zmywarki. Kapsułki te bazują na kwasku cytrynowym i sodzie oczyszczonej, które skutecznie rozpuszczają tłuszcz i zanieczyszczenia. Aby odetkać odpływ, wystarczy wrzucić tabletkę do wysokiego naczynia, zalać ją wrzącą wodą, a następnie wlać powstały roztwór do odpływu. Po kilku godzinach, najlepiej rano, należy przepłukać odpływ wrzącą wodą.