Uprawiała seks ze swoim nastoletnim uczniem. Teraz uniknie za to kary

Uwiodła nieletniego ucznia podczas wakacji

31-letnia nauczycielka, Monique Ooms zaraz po zatrzymaniu odmawiała zeznań. W końcu postanowiła się jednak przyznać do seksu z nieletnim uczniem. Śledczy prowadzący jej sprawę dotarli do wiadomości, które nauczycielka wysłała do znajomego, gdzie przyznaje się do zbliżenia z chłopcem.