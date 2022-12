Chcesz pozbyć się zmarszczek? Kosmetyki nakładaj "metodą kanapkową"

Prędzej czy później zmarszczki pojawią się na każdej twarzy. Jest to naturalna kolej rzeczy i malutkie bruzdy nie powinny być powodem do wstydu. Można jednak spowolnić ten proces. Metoda kanapkowa działa cuda.

Choć każdy chce ich uniknąć, nie jest to możliwe. Zmarszczki, bo o nich mowa, pojawiają się wraz ze spadkiem kolagenu, który tracimy z wiekiem. Jak spowolnić proces starzenia się skóry? Mamy na to dobry patent.

"Metoda kanapkowa" zwalcza zmarszczki

Aby opóźnić pojawianie się zmarszczek, niezwykle istotna jest regularna pielęgnacja cery. Rekordy popularności na świecie bije "metoda kanapkowa". Zapoczątkował ją ekspert w dziedzinie dermatologii, dr Chris Tomassian. Polega ona na tym, by produkty aplikować w ściśle określony sposób. "Retinol sandwich" należy rozpocząć od nałożenia kremu nawilżającego i pozostawić go do całkowitego wchłonięcia. Może to zająć nawet 10 minut. Następnie aplikujemy produkt z retinolem (najlepiej sprawdzi się serum lub olejek). Potem nadchodzi moment na relaks. Powinien trwać około pół godziny. Następnie należy nałożyć na twarz kolejną warstwę kremu nawilżającego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sposób na piękne włosy i nie tylko. W roli głównej musztarda

Dlaczego warto stosować produkty z retinolem?

Kosmetyki, które mają w składzie retinol, świetnie działają na skórę. Stymulują odnowę komórek, co skutkuje tym, że zmarszczki są wypełnione od wewnątrz. Dzięki niemu tworzą się nowe naczynia krwionośne, a cera jest dotleniona i odżywiona. Kto powinien sięgnąć po kosmetyki z retinolem? Z półek sklepowych powinny je ściągnąć panie po 35. roku życia.

Krem nawilżający – dlaczego nie można o nim zapominać?

Dobrze nawilżona cera wygląda młodziej. Z wiekiem, gdy włókna kolagenu słabną, a elastyna traci swoją moc, skóra wiotczeje i pojawiają się zmarszczki. Krem nawilżający zatrzymuje wilgoć w komórkach skóry i sprawia, że jest ona dobrze nawodniona. Ten produkt spowalnia procesy starzenia i sprawia, że cera wygląda zdrowo. Ważne jest, by krem dobrze dobrać do typu skóry. Trzeba też stosować go regularnie. Tylko wtedy można liczyć na spektakularne efekty.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!