Worki pod oczami? Przyłóż do twarzy plastry ziemniaka

Worki i cienie pod oczami bardzo często pojawiają się jednocześnie. Jednak przyczyny tych zmian są różne. Cienie to przede wszystkim efekt niejednolitej pigmentacji skóry w okolicach oczu. Często występują u osób, których skóra jest wyjątkowo cienka, a naczynka krwionośne bardziej widoczne. Lecz to nie tylko genetyka. Pojawiają się, gdy jesteśmy przemęczeni, zestresowani lub po prostu są oznaką starzenia się skóry. Z kolei worki pod oczami bardzo często świadczą o chorobie. Jeśli utrzymują się przez dłuższy czas, to wyraźny sygnał od organizmu, aby skonsultować się z lekarzem.