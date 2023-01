Laminacja rzęs bez tajemnic. Co to za zabieg, jakie daje efekty i ile kosztuje?

Twoje rzęsy są krótkie, proste lub jasne, a przez to bardzo słabo widoczne? Nawet zalotka i tusze do rzęs nie sprawiają, że jesteś zadowolona z ich wyglądu? Możesz to zmienić dzięki zabiegowi laminacji. To genialna alternatywa dla osób, które obawiają się sztucznego efektu przedłużania rzęs.

W ostatnim czasie niezwykle modne stały się wszelkie zabiegi na brwi i rzęsy, dzięki którym włoski są ciemniejsze, grubsze czy przyjmują pożądany kształt. Kobiety wolą oddać się w ręce profesjonalistki i mieć spokój na co najmniej kilka tygodni. Niektóre rezygnują nawet w makijażu, bo uważają, że ich brwi i rzęsy nie potrzebują dodatkowego podkreślenia. Szczególnie, jeśli zdecydowały się na zabieg przedłużania i zagęszczania rzęs, który wykonany poprawnie powinien dawać naturalny efekt. W jego ramach kosmetyczka dokleja sztuczne kępki. Jednak istnieje alternatywa dla osób, które chcą pozostać przy swoich naturalnych rzęsach, lecz pięknie je podkreślić. Chodzi o laminację rzęs.

Laminacja rzęs – co to?

Laminacja rzęs to zabieg kosmetyczny przeprowadzany w salonach przez wyszkolone profesjonalistki. Jest genialną alternatywą dla kobiet, które nie chcą przedłużać i zagęszczać rzęs w obawie przed nienaturalnym efektem. Bowiem laminacja to zabieg wykonywany tylko i wyłącznie na naturalnych włoskach. Jego celem jest zmiana ich struktury. Chodzi o to, by rzęsy były uniesione i podkręcone, co daje efekt dużego, otwartego oka.

Kto zatem może zdecydować się na taki zabieg? Oczywiście każdy. Jednak laminacja będzie szczególną gratką dla kobiet, których rzęsy są opadające, proste i bez wyrazu, a nie chcą się już męczyć z zalotką i szukać kolejnych tuszów do rzęs, gdzie na opakowaniach producenci gwarantują spektakularne efekty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Za mocne brwi, za mocne rzęsy". Makijażystka o błędach Polek

Jak wygląda zabieg laminacji rzęs i ile trwa?

Czy do zabiegu laminacji rzęs trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać? Odpowiedź brzmi: nie. Do salonu kosmetycznego należy jednak przyjść bez makijażu. W przypadku obecności make-upu kosmetyczka zaczyna od wykonania demakijażu, a następnie dodatkowo odtłuszcza rzęsy. Potem następuje zabezpieczenie oczu i skóry przy pomocy specjalnych płatków, które zostają nałożone wzdłuż dolnej linii rzęs. Chodzi o to, by używane podczas zabiegu preparaty nie podrażniły oczu czy skóry. Następnie kosmetyczka dobiera wielkość i kształt silikonowego wałeczka, który jest przyklejany do górnej powieki. To właśnie na niego nakłada się rzęsy.

Kolejnym krokiem jest użycie preparatu, który otwiera łuski włosa, przenika do warstwy korowej i na koniec niszczy wiązania dwusiarczkowe. Ten aktywator usuwany jest zazwyczaj po kilku czy kilkunastu minutach, by ustąpić miejsca utrwalaczowi, który na nowo zawiąże wiązania dwusiarczkowe. Stosuje się keratynę czy inne substancje odżywcze, a dodatkowym etapem, o który można poprosić, jest zrobienie henny. Po oklejeniu formy rzęsy pozostają w takiej zawiniętej formie – jak włosy po ściągnięciu wałka. Cały zabieg trwa około godzinę.

Laminacja rzęs – efekty

W tym miejscu warto wspomnieć, jak zachowywać się po zabiegu laminacji rzęs. W ciągu 24 godzin nie należy moczyć włosów ani nakładać na nie jakichkolwiek kosmetyków czy to kolorowych czy pielęgnacyjnych. W ciągu 48 godzin nie powinno się także używać produktów do demakijażu. Należy powstrzymać się także przed pocieraniem oczu czy nagminnym dotykaniu rzęs. Na początku mogą być one nieco szorstkie i posklejane, lecz to tylko chwilowy stan.

Jakie efekty daje laminacja? Rzęsy są uniesione, podkręcone i sprawiają przez to wrażenie dłuższych. Jeśli stosowana była henna, włoski są dodatkowo przyciemnione, co potęguje nadal bardzo naturalny efekt. Lecz oczywiście nie pozostaje on na zawsze. Rezultatami zabiegu można cieszyć się przez cztery, sześć, a czasem nawet osiem miesięcy. Warto jednak wiedzieć, że laminacja nie jest zabiegiem odżywiającym rzęsy, mimo iż nakładane są na nie preparaty odżywcze. Lecz te neutralizują jedynie działanie chemicznych preparatów, które naruszają strukturę włosków.

Laminacja rzęs – cena

Cena, jak w przypadku każdego zabiegu kosmetycznego, może różnić się w zależności od salonu. Średnio laminacja rzęs kosztuje od 100 do 200 zł. To niższa cena niż w przypadku wydłużania i zagęszczania rzęs, gdyż w tym wypadku nie dodaje się kępek sztucznych włosów. Warto pamiętać, że jest to koszt, który trzeba ponosić regularnie co miesiąc lub dwa miesiące, by utrzymać pożądany efekt. Kobiety najczęściej decydują się na laminację przed ważną uroczystością lub przed wyjazdem na urlop. Gwarantują sobie tym samym piękny, lecz naturalny wygląd bez makijażu.

Laminacja rzęs – przeciwwskazania

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania przed wykonywaniem laminacji rzęs? Oczywiście, że tak. Na zabieg nie mogą zdecydować się osoby z zapaleniem spojówki, zapaleniem rogówki, jaskrą, zaćmą, jęczmieniem i innymi schorzeniami infekcyjnymi oczu. Przeciwwskazaniem są także wszelkie obrzęki czy otarcia wokół oczu, a także silne łzawienie czy silne reakcje alergiczne.

Laminacji rzęs nie wykonuje się także u osób, będących w trakcie chemioterapii, a także w niedługim odstępie od laserowego zabiegu na oczy. Czy osoby, u których nie występuje żadne z tych przeciwwskazań, mają się czym martwić? Czy laminacja może osłabić rzęsy i sprawić, że zaczną wypadać? Po prawidłowo przeprowadzonym zabiegu nic takiego nie powinno się dziać. Jeśli jednak trafi się na niekompetentną osobę, włoski mogą zostać trwale uszkodzone.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!