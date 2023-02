Duże oczy. Ciekawostki i triki makijażowe, które powiększą spojrzenie

Mówi się, że oczy są przekaźnikiem energii. Ich kolor, kształt, a także sposób, w jaki patrzą - potrafi zdradzić wiele. Dlaczego dużym oczom przypisywana jest szczególna wartość? Być może dlatego, że kojarzą się ze szczerymi, radosnymi, pełnymi życia i ufności - dużymi oczami dziecka. Mają w sobie wdzięk wielkich ślepi kota ze "Shreka" i urok Bambi. Według badań są skorelowane z pewnymi cechami, które szczególnie cenią sobie mężczyźni w krajach wysokorozwiniętych. Duże oczy to temat szeroki jak rzeka. Oto kilka ciekawostek i faktów na ich temat, a także trików makijażowych, które optycznie powiększają oczy.

Duże oczy w sztuce czytania z twarzy

Według chińskiej sztuki czytania z twarzy – Mian Xiang – naturę człowieka można poznać po rysach twarzy. Skupiając się na dużych oczach, Chińczycy wyróżnili trzy stany emocjonalne. Duże i żywe oczy charakteryzują osoby aktywne, które potrafią wykorzystać życiowe możliwości. Szkliste i duże oczy świadczą o osobie sentymentalnej i wrażliwej. Zaś podkrążone i zapadnięte stanowią o emocjonalnym niepokoju człowieka.

O czym świadczą duże źrenice?

Na efekt dużych oczu wpływ mają także źrenice. Azjatki w celu powiększeniu swoich oczu, wykorzystują specjalne soczewki z poszerzonymi źrenicami. Tak naprawdę ich szerokość - pomijając kwestię dotyczącą światła - związana jest z nastrojem. Kiedy czujemy strach, niepokój, dyskomfort i agresję - czyli emocje nacechowane negatywnie - źrenice ulegają zwężeniu. Zaś w przypadku radości, euforii, podniecenia czy zakochania - stanów kojarzonych z przyjemnością - źrenice stają się szersze, a oczy wydają się większe.

Duże oczy kojarzone są z kobiecą delikatnością

Kanon piękna nie istnieje. Ale według badań Urszuli Marcinkowskiej – polskiej doktorantki na fińskim Uniwersytecie w Turku - istnieją pewne cechy zewnętrze, które według mężczyzn z krajów wysokorozwiniętych są uznawane za szczególnie kobiece. Duże oczy, wydatne usta, węższa żuchwa i łagodne rysy twarzy to cechy podświadomie kojarzone z kobiecością, płodnością, delikatnością i uległością.

Makijaż powiększający oczy – krok po kroku

Efekt sarnich, dużych oczu można uzyskać pogłębiając spojrzenie i "otwierając" kąciki. Ta technika ma na celu wyeksponować duże oczy, skupić uwagę na spojrzeniu i poniekąd odwrócić uwagę od reszty twarzy. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, a końcowy efekt będzie zachwycający.

Do wykonania makijażu powiększającego oczy potrzebne będą: baza, cień do powiek, kredka do oczu i tusz do rzęs. Metoda opierająca się na przyciemnianiu jednych partii oka i rozświetlaniu drugich, potrafi skutecznie manipulować złudzeniem optycznym. Tym sposobem można uzyskać duże oczy u dziewczyny z naturalnie wąskimi i małymi oczami.

Pierwszym etapem jest pokrycie powieki ruchomej oraz obszaru pod okiem bazą do ceni, ewentualnie korektorem lub podkładem. Wyrównanie kolorytu, zakrycie zasinienia, zaczerwienia i pajączków już jest pierwszym krokiem do uzyskania efektu dużego oka. Ponadto baza lub korektor zapewniają cieniom lepszą "przyczepność", niwelują nieestetyczne osypywanie się kosmetyku oraz przedłużają jego trwałość.

Czas sięgnąć po cienie do powiek. W celu wyeksponowania dużych oczu najlepiej sprawdzą się cieliste beże oraz ciemniejsze brązy. Na początku należy pokryć powiekę naturalnym kolorem, ujednolicając skórę aż do wysokości łuku brwiowego. Następnie należy sięgnąć po cień w kolorze ciemnego brązu - w konturowaniu dużych oczu świetnie sprawdzają się chłodne odcienie. Cień nanieś na załamanie powieki i rozetrzyj okrężnymi ruchami małym pędzlem do makijażu. Duże oczy wymagają przyciemnienia brązowym cieniem w kącikach, co tworzy wielowymiarowe i głębokie spojrzenie. Ten sam ciemny cień zaaplikuj na dolnej powiece, rozcierając go od zewnętrznej strony do połowy oka, aby w pełni wykorzystać potencjał "makijażu dużych oczu".

Trzecim krokiem jest podkreślenie linii rzęs czarną kredką lub eyelinerem. Należy stworzyć prostą i precyzyjnie roztartą kreskę, która uwydatni duże oko. U dziewczyny lubiącej efekt kocich oczu, sprawdzi się także kształt uniesionej ku górze "jaskółki".

Pora podkręcić rzęsy zalotką, aby w pełni "otworzyć" duże oczy. Następnie należy sięgnąć po wydłużający i pogrubiający tusz, który maksymalnie podkreśli rzęsy i dopełni idealny makijaż dużych oczu.

Na koniec nie zapomnij o jasnym i rozświetlającym cieniu do powiek. Kosmetyk nałóż w wewnętrznym kąciku oka i śmiało rozetrzyj pędzlem w kierunku dolnej i górnej powieki. Ten sam cień zaaplikuj pod brwiami na łuk brwiowy, dzięki czemu eskalujesz wrażenie dużego oka. Opcjonalnie możesz sięgnąć po cielistą kredkę, podkreślając nią linię wodną.

Makijaż powiększający oczy jest już gotowy. Pamiętaj, że maksymalnie podkreślone spojrzenie nie lubi walczącego o uwagę towarzystwa. Dlatego lepiej zrezygnuj z mocnych kolorów szminek, pozwalając innym skupić wzrok wyłącznie na swoich dużych oczach.