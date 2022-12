Piórkowy makijaż brwi. Microblading najlepiej imituje naturalne włoski

Microblading brwi to metoda, która poradzi sobie z każdym defektem – asymetrycznymi brwiami, bliznami po kolczykach, a nawet utratą włosów po przebytej chorobie. Ponadto wyrysowane brwi metodą microbladingu, pozwalają uzyskać niezwykle naturalny wygląd pojedynczo dorysowanych włosków, w którym trudno doszukać się ingerencji kosmetyczki.

Gdyby tak wstać rano z idealnymi brwiami i nie robić z nimi nic, a nic? To możliwe, dzięki uzupełnieniu brwi metodą microblading. Praktyczne rozwiązanie dla zabieganych, celujących w wygodę oraz oczekujących naturalnych efektów - staje się coraz popularniejszym sposobem na upiększenie brwi. Microblading w przeciwieństwie do innych technik, wyróżnia się trwałością oraz subtelnym wyglądem.

Zapomnij o ciemnej, grubej i przytłaczającej oko kresce - czas na microblading. Co to takiego? Ile kosztuje i utrzymuje się? Jak wyglądają efekty po "zabiegu" brwi? Microblading to ratunek dla osób bez brwi, a także alternatywa dla pragnących drobnej korekty, o której warto dowiedzieć się więcej.

Microblading brwi. Co to jest?

Trafiłaś pod dobry adres, jeśli zależy ci na jak najbardziej naturalnym wyglądzie brwi. Microblading to technika makijażu permanentnego, ale oparta na metodzie piórkowej. Każdy włos wyrysowywany jest z osobna, pojedynczo i precyzyjnie. Dzięki temu linergistka po dokładnym wymierzeniu proporcji twarzy, może stworzyć idealnie pasujący do urody kształt brwi. Microblading to niezwykle precyzyjna metoda, która pozwala zadbać o najmniejszy detal.

Dzięki wyrysowaniu brwi metodą microblading, włoski są równie cienkie, jak prawdziwe. Wyglądają nawet naturalniej od uzyskiwanych metodą włoskową. To za sprawą cienkich nożyków, które rozprowadzają pigment w naskórku. Kolor także dobiera się do naturalnej tonacji, odcienia włosów, oprawy oczu oraz preferencji klientki. Metoda wykonywana jest przy miejscowym znieczuleniu za pomocą sterylnych i najcieńszych igieł oraz piórka.

Microblading brwi wywodzi się z techniki japońskiej, która opiera się przede wszystkim na precyzji wykonania. Dzięki samodyscyplinie i doświadczeniu linergistki w wykonywaniu makijażu permanentnego brwi, metoda microbladingu pozwala uzyskać idealną imitację naturalnych brwi.

Komu polecany jest microblading brwi?

Dzięki temu, że wyrysowanie brwi metodą microblading wygląda niezwykle naturalnie, technika sprawdzi się u każdego. Dedykowana jest zarówno klientkom pragnącym niewielkiej ingerencji w uzupełnieniu brwi, ale także osobom pozbawionym włosków - na przykład po przebytej chorobie czy chemioterapii. To świetna opcja, aby wydłużyć krótkie brwi, "zatuszować" prześwity, ale również stworzyć brwi od zera.

Microblading brwi. Cena, trwałość i długość zabiegu

Zastanawiasz się, ile kosztuje microblading brwi? Cena waha się od 500 do 1200 zł w zależności od doświadczenia linergistki, miasta i innych czynników. Koszt obejmuje wizytę z zabiegiem, a także pojedynczą korektę brwi po upływie 4-6 tygodni od momentu wykonana makijażu permanentnego.

Ile czasu trwa wykonanie brwi metodą microblading? To kwestia indywidualna, która zależy od rodzaju asymetrii. Zazwyczaj zabieg trwa około 2 godzin. Wcześniej kosmetyczka przeprowadza z klientką konsultacje, wymierza proporcje twarzy oraz wyrysowuje brwi.

Pięknie podkreślone oko oraz szybszy makijaż o poranku, to niejedyne zalety microbladingu brwi. Ile się utrzymuje? Dzięki nowoczesnej technologii oraz innowacyjnym rozwiązaniom, microblading brwi jest trwałą metodą, która zapewnia satysfakcjonujący wygląd nawet do 2 lat po zabiegu z korektą.

Microblading brwi – przeciwskazania

Wśród bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania brwi metodą microblading, wymienia się: choroby kardiologiczne, nowotworowe, cukrzycę, epilepsję, hemofilię, aktywne choroby skóry, choroby okulistyczne, alergie na barwniki oraz zaburzenia psychiczne.

Microblading brwi przed i po

Aby uzyskać trwały efekt makijażu brwi metodą microblading, należy odpowiednio przygotować się przed zabiegiem. Na miesiąc przed umówioną wizytą zaleca się nawilżać skórę brwi, zrezygnować z jakichkolwiek zabiegów oraz stosowania odżywek na porost włosków.

Efekt microbladingu brwi tuż po zabiegu jest nieco przerysowany i ciemniejszy niż oczekiwany. Jednak trwa to jedynie przez tydzień. Następnie pigment wyłuszcza się, tworząc naturalny koloryt brwi. Łuk brwiowy po zabiegu staje się wypełniony, a oko wyraźnie podkreślone - jakby "ubrane" w odpowiednie ramy.

Metoda microblading to ingerencja w naskórek, który tuż po zabiegu wymaga szczególnego nawilżenia. W tym zakresie świetnie sprawdzi się krem z witaminą E. Ponadto przez kilka dni po wyrysowaniu brwi metodą microblading należy unikać słońca, nie dotykać i nie moczyć skóry, tym bardziej nie używać mydła.

Microblading brwi – opinie

Wykonanie makijażu permanentnego brwi metodą microblading spotyka się z wieloma pozytywnymi opiniami. Wśród nich dominuje naturalny efekt makijażu, który do złudzenia przypomina prawdziwe włoski. Bogaty zakres barwników pozwala stworzyć doskonałą imitację naturalnego koloru brwi, co w połączeniu z najcieńszą igłą - gwarantuje satysfakcjonujące efekty.

Ponadto technika ta pozwala uzyskać idealny łuk brwiowy indywidualnie dopasowany do oka przez doświadczone linergistki. Istotna jest także trwałość uzyskanych brwi metodą microbladingu, a także fakt, że przez co najmniej rok nie trzeba tracić czasu na codzienne domalowywanie włosków.

Jedna z wiodących specjalistek od microbladingu brwi, Katarzyna Von Engel, stylizuje brwi polskich gwiazd. Jedną z nich jest Natalia Klimas, która systematycznie uzupełnia wszelkie nierówności metodą microbladingu i zachwala sobie tą najbardziej naturalną technikę, mówiąc:

"Jeśli makijaż permanentny brwi to tylko microblading".

