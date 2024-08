Nadmierne pocenie? Poznaj babciną sztuczkę, która działa cuda

Pocenie się jest naturalną funkcją fizjologiczną, służącą regulacji ciepłoty ciała i usuwaniu toksyn. Mimo to, nadmierne pocenie może stwarzać problemy, pojawiając się w sytuacjach stresowych czy wskazując na schorzenia, takie jak cukrzyca, nadczynność tarczycy, a nawet niektóre nowotwory.

Regularna higiena, częste mycie się i stosowanie dezodorantów, to absolutne podstawy. Zaleca się też noszenie przewiewnych ubrań z naturalnych materiałów oraz unikanie przegrzewania organizmu.

Jak można ograniczyć potliwość? Dostępne są skuteczne produkty, takie jak antyperspiranty czy blokery potu. Jeśli jednak preferujemy domowe sposoby, również mamy kilka opcji do wyboru.

Prosta i skuteczna metoda na plamy potu to wykorzystanie talku lub pudru dla niemowląt. Wysusza on skórę i działa ściągająco, co zmniejsza wydzielanie potu.