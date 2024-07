Tego nie pij w trakcie upałów. Tylko sobie szkodzisz

Upały bywają męczące i mogą prowadzić do odwodnienia. Specjaliści zalecają, aby w takiej sytuacji pić co najmniej 3 litry płynów dziennie. Choć woda jest najzdrowszym wyborem, wiele osób decyduje się na zakup zimnego napoju alkoholowego w postaci piwa czy gotowego drinka. Doktor hab. Adam Janas w rozmowie z PAP-em radzi, aby zrezygnować z picia alkoholu w trakcie upałów.

Lato sprzyja spożywaniu alkoholu, co widać na polskich plażach. Wielu turystów wypoczywa z puszką zimnego piwa w dłoni. Choć wizja wypicia schłodzonego napoju wydaje się kusząca, to nie najlepszy pomysł, o czym przekonuje kardiolog, dr hab. Adam Janas.

Kardiolog podkreślił, że alkohol etylowy hamuje produkcję wazopresyny. To hormon odpowiadający za regulację gospodarki wodnej, która pomaga utrzymać odpowiednie nawodnienie ciała. Nawet niewielka ilość alkoholu prowadzi do zwiększonego wydalania moczu, co w połączeniu z zaburzoną produkcją wazopresyny prowadzi do odwodnienia.