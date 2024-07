"Zetki" śmieją się z tych skarpetek. Szczyt obciachu?

Okazuje się, że jest jeszcze jeden istotny szczegół, który różni te dwa pokolenia. Co zaskakujące, chodzi o skarpetki, a konkretnie o ich długość. Milenialsi gustują w króciutkich stopkach – najlepiej, aby w ogóle nie wystawały z butów. Z kolei "zetki" uważają to za największy obciach i do trampek czy adidasów zawsze noszą długie skarpety nawet do połowy łydki.