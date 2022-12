Klasycznie czy modnie? Eleganckie paznokcie na kilka sposobów

Jak mawiała Coco Chanel - zapach kobiety mówi o niej więcej, niż charakter jej pisma. Podobnie jest z dłońmi - zdradzają o swojej właścicielce wiele informacji. Kobiety dopasowują kolor paznokci nie tylko do stylizacji i obowiązujących trendów , ale także do nastroju czy indywidualnego stylu. Zazwyczaj eleganckie paznokcie są wyrazem osobowości, która ceni sobie ponadczasowy szyk, klasę i dbałość widoczną w detalu . Paznokcie eleganckie wybierają perfekcjonistki, tradycjonalistki, kobiety silne i niezależne, a także stawiające na ponadczasowe piękno.

Nie rzuca się w oczy, wygląda naturalnie, doskonale współpracuje z każdym ubraniem i odnajduje się we wszystkich okolicznościach. Wśród pomysłów na eleganckie paznokcie french manicure przoduje od lat . Zarówno na co dzień, w wieczorowych okolicznościach, a także tych szczególnych, jakim jest ślub.

Prawda jest taka, że w ogóle nie wychodzą z mody. Właściwie to eleganckie paznokcie czerwone zdołały wydostać się z klatki trendów. Niezależnie od lansowanych w każdym sezonie odcieni - są ulubieńcem kobiet ceniących sobie ponadczasowe i eleganckie paznokcie. Czerwień na paznokciach czy na ustach jest kwintesencją klasyki – jak mała czarna czy biała koszula.

Praca w biurze wiąże się z dress codem. Chociaż granice odpowiedniego ubioru ulegają poszerzeniu, a uniformy odchodzą w cień na rzecz modnych ubrań wpisujących się w ramy power dressingu – to neonowe róże lepiej zamienić na eleganckie paznokcie do pracy. Neutralne, a przy tym szczególnie stylowe są odcienie nude. Paznokcie eleganckie wtapiające się w koloryt skóry pasują do wszystkiego, a ponadto mają też inny atut. Dzięki zbliżonej tonacji skóry i płytki paznokcia - dłonie wydają się dłuższe i smuklejsze.