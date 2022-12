Skopiowała fryzurę Hailey Bieber. Jej włosy nagle zaczęły wypadać

Porady stylistów

Styliści upominają, aby ciasne fryzury zamieniać na luźne warkocze czy niskie, swobodne kucyki. Ponadto gumowe, wąskie i twarde gumki do włosów najlepiej wymienić na bawełniane, a tym bardziej satynowe. Delikatne i przyjemne w dotyku nie odbijają się na strukturze włókna, a przez to włos nie ulega uszkodzeniu przez samo związanie. Kiedy jednak decydujemy się na wysokie, gładko zaczesane, mocno ściśnięte koczki - warto nawet co godzinę rozpuszczać włosy, dając im chwilę wytchnienia i czasu na wzmocnienie.