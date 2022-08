Udowadnia, że nawet w basicowych ubraniach można wyglądać zjawiskowo. Za to kochamy styl Jennifer Lopez

Sekrety stylu Jennifer Lopez – jak wyglądać zjawiskowo bez większego wysiłku?

Jennifer Lopez nie jest obca główna zasada minimalizmu, czyli "less is more". Oczywiście, jak na prawdziwą diwę przystało, J.Lo gustuje w ekstrawaganckich kreacjach, ale trzeba przyznać, że jej stylizacje z czerwonych dywanów nigdy nie są w jej przypadku przesadzone. Z kolei na co dzień często stawia na klasykę, a w jej szafie nie brakuje perfekcyjnie skrojonych jeansów, eleganckich koszul czy nieśmiertelnych trenczy. To właśnie one są gwarancją zjawiskowego looku J.Lo.