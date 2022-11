Są hitem w Polsce co najmniej od kilku dobrych lat. Paznokcie żelowe. Dzięki nim możesz być pewna, że twoje dłonie zawsze wyglądają perfekcyjnie. Zapomnij o odpryskującym lakierze czy niekształtnych płytkach. To stanie się przeszłością, jeśli zdecydujesz się na wykonanie manicure’u żelowego.

Czym jest manicure żelowy?

Manicure żelowy, jak sama nazwa wskazuje, polega na nałożeniu na paznokcie specjalnego żelu, który jest utwardzany przy pomocy lampy UV. To oczywiście tylko jeden z etapów między nakładaniem bazy, koloru czy topu, jednak niewątpliwie ten najistotniejszy. Manicure żelowy jest przede wszystkim niezwykle trwały. W zasadzie nie ma szans, by paznokcie żelowe uległy jakiemukolwiek zniszczeniu. Dlatego zawsze wyglądają perfekcyjnie i to właśnie za to kobiety je uwielbiają.

Manicure żelowy odróżnia się od hybrydowego (równie popularnego) właśnie większą trwałością, a także możliwością przedłużenia płytki i uformowaniu jej według upodobań. Paznokcie przedłuża się za pomocą specjalnego żelu budującego oraz szablonu lub gotowych form, czyli, można powiedzieć, nowocześniejszych tipsów. To zatem idealne rozwiązanie dla kobiet, które mają naturalnie krótkie i niekształtne płytki. Manicure żelowy pozwala uzyskać efekt jak z reklamy. Wykonuje się go w salonach kosmetycznych, lecz nie jest niemożliwe wykonywanie go samemu w domu. Jednak wtedy trzeba zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne produkty. Ważne są także umiejętności manualne.

Jak wykonuje się żelowe paznokcie?

Manicure żelowy to, nie da się ukryć, dość skomplikowany, wieloetapowy, pracochłonny, długotrwały proces. Poniżej postaramy się przybliżyć krótko to, jak on wygląda. Wszystko zaczyna się oczywiście od dezynfekcji dłoni i paznokci oraz od zdjęcia poprzedniej stylizacji, jeśli takowa była. Potem odsuwa się skórki, a ich nadmiar usuwa z płytek frezarką. Na tym etapie można skrócić paznokcie, jeśli jest taka potrzeba i wstępnie je uformować pilniczkiem. Zmatowione płytki należy dokładnie oczyścić i odtłuścić.

Dopiero wtedy można zacząć nakładanie bazy i żelu, który należy każdorazowo utwardzić w lampie (min. przez 30 sekund). Pierwsza warstwa jest zazwyczaj bardzo cienka. Przy drugiej nakłada się znacznie więcej produktu. W następnej kolejności przychodzi czas na ostateczne nadanie kształtu paznokciom. Mają być idealnie równe. Dopiero potem nakłada się wybrany lakier (który również trzeba utwardzić w lampie ze światłem UV) i ewentualne zdobienia. Ostatnim etapem jest nałożenie i utwardzenie topu. Na koniec stylistki smarują dłonie odżywczym olejkiem.

Ile wytrzymują paznokcie żelowe?

Wykonywanie paznokci żelowych trwa zazwyczaj minimum dwie godziny. Tyle czasu potrzeba na precyzyjne wykonanie tego manicure’u. Czas ten wydłuża się, jeśli klienta życzy sobie wykonanie takiej podstawowej stylizacji, jak french, lub innych, bardziej fantazyjnych wzorków. Czas trwania zależy również od długości płytek. Im dłuższe paznokcie, tym więcej czasu potrzeba na pokrycie ich wszystkimi warstwami produktów do manicure’u żelowego.

Efekt może utrzymać się nawet ponad miesiąc, lecz ze względów estetycznych kolejne wizyty powinny być umawiane w odstępie trzech tygodni. W tym okresie nie trzeba się obawiać o ich złamanie czy jakiekolwiek uszkodzenie.

To właśnie jedna z wielu zalet paznokci żelowych, czyli tzw. spokój i perfekcyjny manicure przez minimum 21 dni. Jednak jest ich znacznie więcej. Żel, wbrew pozorom i niektórym opiniom głoszonym w internecie, utwardza płytkę, dlatego idealnie nadaje się dla kobiet, które mają słabe i łamliwe paznokcie. Dzięki tej metodzie posiadaczki krótkich i szerokich płytek mogą zupełnie odmienić ich kształt i co najważniejsze, w uzyskać naturalny efekt. Paznokcie żelowe wyglądają w zasadzie jak naturalne.

Paznokcie żelowe – cena

Manicure żelowy nie należy do tanich. Kosztuje więcej niż zwykły manicure, a także hybrydowy czy akrylowy. Do jego wykonania wykorzystuje się bowiem większej liczby produktów i jest bardziej czasochłonny. Obecnie ceny za paznokcie żelowe zaczynają się od 100 zł. Taki koszt jest w tym momencie naprawdę niewielkim. Usługa kosztuje średnio 120-140 zł, a może dochodzić nawet do 200 zł, jeśli klientka wybrała stylizację typu baby boomer, french lub poprosiła o wykonanie wzorków czy nałożenie błyszczących pyłków lub cyrkonii. W żaden sposób nie równa się to zakupowi lakieru do paznokci za 20 zł i używanie go przez wiele miesięcy. Jednak w przypadku metody żelowej płacimy za niezwykłą trwałość, jakość i wygląd.

Czy manicure żelowy może być szkodliwy dla paznokci?

Wiele kobiet żyje w przeświadczeniu, że manicure żelowy jest bardzo szkodliwy dla paznokci. Czy to prawda? Niekoniecznie. Metoda żelowa pomaga wbrew pozorom na zapuszczenie zdrowych i twardych płytek. Jednak to usuwanie żelu jest tutaj kluczowe. Paznokcie mogą się zniszczyć, jeśli warstwa żelu jest na siłę podważana i zdrapywana lub zdzierana. Rzeczywiście cała sprawa rozbija się o usuwanie żelu, którego nie rozpuszcza żaden preparat, co ma zastosowanie w przypadku hybrydy. Masę żelową zdejmuje się natomiast przy pomocy pilnika oraz frezarki. Trzeba to robić bardzo umiejętnie.

I to właśnie od wiedzy i umiejętności stylistki paznokci zależy w zasadzie wszystko. To ona może stworzyć zagrożenie, jeżeli przed nałożeniem nowej warstwy żelu nie zauważy np. powstałego napowietrzenia, które może szybko doprowadzić do przebarwienia się paznokcia, a w konsekwencji także zakażenia grzybiczego. Przy okazji potencjalnych zagrożeń warto również wspomnieć, że stosowanie odpowiednich lamp UV jest całkowicie bezpieczne dla organizmu człowieka.

Paznokcie żelowe świąteczne – pomysły na stylizację

Warto wiedzieć, że jeśli chodzi o stylizację paznokci, to ogranicza nas jedynie wyobraźnia, a wykonanie zależy wyłącznie od umiejętności manicurzystki. Dlatego warto wybrać wysoko oceniany salon, jeśli chce się czegoś więcej niż tylko jednolitego koloru. Najbardziej popularną stylizacją w ostatnim czasie jest french, który powrócił po latach. Kiedyś uważany przez niektórych za synonim kiczu, dziś jest najbardziej pożądanym manicurem instagramerek. Jednak wybierają one nie tylko białe końcówki, ale też neonowe i pastelowe wiosną oraz latem, a brązowe i czarne w sezonie jesienno-zimowym.

Święta są czasem, gdy każda z nas chciałaby wyglądać perfekcyjnie przy wigilijnym stole. W tym czasie salony manicure są niezwykle oblegane, dlatego wizytę warto umówić z dużym wyprzedzeniem. Jakie paznokcie można wykonać na święta? Hitem są brokatowe lakiery w kolorze srebra, złota czy czerwieni, którymi można kreślić fantazyjne wzorki. Wymagającym klientkom, które kochają minimalizm z ciekawym twistem, z pewnością przypadną do gustu neutralne paznokcie z białymi śnieżynkami. Inspirację możesz czerpać z Instagrama i TikToka.

