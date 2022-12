Niemal każdy robi to źle. Delikatnie rozczesz włosy, później złóż dłonie na płask

Okazuje się, że sam sposób nakładania na włosy odżywki, nie jest tak oczywisty. Jeśli uciskamy pięścią włosy ujęte w formie kucyka - odżywka ma szansę wniknąć jedynie do zewnętrznych pasm. Najlepiej sprawdza się metoda płasko złączonych, jakby "modlących się" dłoni, która pozwala przeniknąć niemal do wszystkich włókien rozczesanych uprzednio na boki.

Niektórzy mówią, że odżywkę z włosów można zmyć nawet po 30 sekundach. Prawdopodobnie jej działanie zaczyna się właśnie po niespełna minucie. Ale prawda jest taka, że im dłużej produkt pozostaje na pasmach, tym lepiej je regeneruje i pielęgnuje . Dlatego odżywkę warto pozostawić na włosach na co najmniej 5 minut, a jeśli masz ku temu możliwości i czas – kosmetyk możesz śmiało przetrzymać nawet do 30 minut.

Gęstego i tłustego kosmetyku niełatwo pozbyć się z włosów. Dlatego ekspert zapytany o to, jak długo spłukiwać odżywkę, zapewne odpowie - dłużej niż myślisz . Ciepły strumień wody po dwóch minutach powinien poradzić sobie z kosmetykiem, pozostawiając włosy czyste, świeże i błyszczące.

