Prostownica parowa. Dlaczego warto wybrać właśnie tą?

Prostownica to "must have" bardzo wielu kobiet. Dzięki niej można osiągnąć robiący wrażenie efekt gładkiej tafli. Nie jest jednak tajemnicą, że częste korzystanie z tego urządzenia po prostu niszczy włosy. Dlatego zdecydowanie lepiej jest wybrać prostownicę parową. Oto wszystko co musisz wiedzieć na jej temat.

Wiele kobiet nie wyobraża sobie życia bez prostownicy, która w krótkim czasie potrafi okiełznać nawet najbardziej niesforne kosmyki przed wyjściem z domu. Jednak regularne jej używanie może wpływać na pogorszenie się stanu włosów. Wiele z nas ma już świadomość tego, że każdorazowo przed prostowaniem włosów należy je zabezpieczyć preparatem termoochronnym.

Warto jednak zdawać sobie sprawę ponadto, że na rynku dostępne są również prostownice parowe uznawane za mniej szkodliwe. Co warto wiedzieć na temat tego urządzenia? Odpowiadamy na podstawowe pytania.

Jak działa prostownica parowa?

Prostownica parowa, jak sama nazwa wskazuje, prostuje włosy za pomocą pary wodnej. Urządzenie to wygląda zupełnie zwyczajnie, z tą różnicą, iż posiada pojemniczek na wodę, która jest podgrzewana, a następnie doprowadzana do płytek ze szczelinami, przez które się wydostaje. Gorąca para wnika do włosa, prostuje go i wygładza. Przejeżdża się nią kolejne kosmyki dokładnie tak samo, jak w przypadku prostownicy tradycyjnej. Jednorazowe napełnienie zbiorniczka na wodę powinno wystarczyć na jedno prostowanie trwające około 15-25 minut. Posiadaczki bardzo gęstych i długich włosów będą musiały prawdopodobnie dolać wodę jeszcze w trakcie prostowania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"To jest hit?!" - odcinek 5. Fryzura w 2 minuty? To możliwe

Prostownica parowa a zwykła prostownica

Tradycyjna prostownica będzie raczej nieco węższa i mniejsza. W tej parowej musi natomiast zmieścić się zbiorniczek na wodę, dlatego jest nieco większych rozmiarów. Klasyczna prostownica posiada gładkie płytki, natomiast w tych parowych można dostrzec szczelinki, a nierzadko także grzebyk, który przy okazji rozczesuje włosy. Tak wyglądają różnice, jeśli chodzi stricte o budowę urządzenia. W jednej to rozgrzane płytki prostują kosmyki, a w drugiej robi to para wodna. I w tym tkwi cały sekret, który sprawia, że efekty są inne.

Zalety prostownicy parowej

Uważa się, że w porównaniu do prostownicy klasycznej, regularne używanie prostownicy parowej nie niszczy tak włosów. Przede wszystkim nie stają się one przesuszone, ponieważ mamy do czynienia nie tylko z ciepłem, ale i parą wodną. Ponadto właśnie dzięki niej włosy znacznie mniej się puszą i elektryzują. Kobiety mówią o natychmiastowym efekcie gładkiej tafli. Oprócz tego z opinii wynika, że stosowanie prostownicy parowej jest znacznie szybsze. Wystarczy jedno przeciągnięcie po paśmie włosów, by prezentowało się ono idealnie. Oprócz tego efekt prostych włosów utrzymuje się nawet kilka dni (w przypadku osób, które nie potrzebują częstego mycia).

Jaką prostownicę parową wybrać?

Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia. Przede wszystkim ważna jest moc – im większa, tym prostownica jest szybciej gotowa do pracy. Po drugie warto sprawdzić z jakiego materiału wykonane są płytki. Najlepiej by były ceramiczne lub tytanowe. Dobrą opcją jest także ręczna regulacja temperatury, którą można dostosować do swoich włosów, zwracając uwagę na ich kondycję.

Warto zainwestować w prostownicę parową z funkcją jonizacji, która sprawia, że włosy są wyjątkowo wygładzone. Jeszcze lepszy efekt dają prostownice ze specjalnym dodatkowym zbiorniczkiem na keratynę. Dzięki dodaniu jej włosy są wzmocnione i jeszcze bardziej lśniące.

Prostownica parowa – cena

Prostownica parowa jest niewątpliwie droższa od zwykłej prostownicy, lecz posiada znacznie więcej zalet i jest bezpieczniejsza dla włosów, dlatego wiele kobiet dochodzi do wniosku, iż warto w nią zainwestować. Ceny wahają się od kilkuset złotych do 1300 złotych. Oczywiście zależy to od marki i dodatkowych funkcji. Można je znaleźć w dużych sklepach ze sprzętem RTV AGD.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!