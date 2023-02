Wystarczy ścierka z kuchni. To nowa metoda na falowane włosy, która podbija TikToka

Niedawno odkryłyśmy, że sitko to naczynie z potencjałem. Oprócz odcedzania makaronu, świetnie sprawdza się także w zastępstwie dyfuzora. Ale drugą opcją, wyjętą prosto z kuchni, jest ścierka. Użytkowniczka prowadząca konto @kamasasin, pokazuje na TikToku oryginalny sposób kręcenia włosów. To bezpieczna dla struktury włosa opcja, która techniką przypomina - nieco triumfujący w ostatnim czasie - jedwabny wałek do włosów.