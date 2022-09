Spinki do włosów — modny dodatek, który ożywi każdą stylizację

Spinki do włosów wracają do mody nie bez powodu. Są ciekawym dodatkiem do stylizacji, który można wykorzystać na wiele sposobów. Niezależnie od noszonej fryzury warto mieć je w swojej garderobie i zakładać nie tylko na wielkie wyjścia. Postaw na oryginalne upięcia i przekonaj się, jak ozdobne spinki do włosów mogą odmienić twój outfit.

Spinki do włosów — nie tylko dla dzieci

Często myśląc o spinkach do włosów, mamy się skojarzenie z latami dzieciństwa, gdy za ich pomocą rodzice próbowali poskromić niesforne kosmyki włosów. Spinki dla dzieci były wtedy nie tylko ozdobą, ale także praktycznym dodatkiem. Dobrze ułożona fryzura nie przeszkadzała podczas zajęć w szkole czy w trakcie zabawy z rówieśnikami. Jednak spinki do włosów nie są tylko dla dzieci. Obecne trendy wyraźnie pokazują, że modne są upięcia z ich wykorzystaniem. Warto więc poszukać dodatków, które pasują zarówno do twojego charakteru, jak i fryzury.

Spinki do włosów są świetnym rozwiązaniem zarówno dla tych, którzy szukają ładnych akcesoriów, jak i tych, którzy cenią praktyczne rozwiązania. Duże spinki do włosów bez problemu poradzą sobie nawet z grubymi kosmykami, a dzięki ciekawym upięciom cienkie włosy nabiorą objętości.

Spinki do włosów krótkich i długich

Wybierając spinki do włosów, warto zwrócić uwagę w szczególności na kształt i rozmiar dodatków. Niektóre z nich sprawdzą się przy włosach krótkich, a część będzie pasować jedynie do długich. Klamry nie poradzą sobie w przypadku krótkich włosów. Ich zadaniem jest upięcie włosów z tyłu, jednak do tego potrzebna jest określona długość kosmyków, zazwyczaj minimum do ramienia. Klamry w szczególności polecane są w przypadku bujnych włosów. Pomagają w szybki i bezproblemowy sposób je upiąć — wystarczy złapać klamrą zawinięte z tyłu włosy.

Duże spinki do włosów sprawdzą się w przypadku posiadaczek gęstych i grubych włosów. Można wpiąć spinkę z przodu, by stworzyć wygodną fryzurę lub pomóc sobie w bardziej skomplikowanym upięciu. Koki, warkocze czy kucyki lubią cenne dodatki w postaci spinek. Niektóre świetnie nadadzą się do tego, by wygładzić fryzurę i spiąć wszystkie wystające kosmyki. Drobne spinki do włosów będą świetnie pasować do krótkich włosów. Ostatnim trendem jest wykorzystanie ich po obu stronach przedziałka i spięcie wysoko, aby odsłonić czoło.

Warto eksperymentować, wybierając spinki do włosów długich i krótkich. Najbezpieczniej kierować się zasadą, zgodnie z krótką, im cieńszy włos, bym mniejsza spinka. Duże spinki do włosów mogą okazać się nietrafionym pomysłem w przypadku krótkich i rzadkich kosmyków. To posiadaczki gęstych fryzur mogą bez problemu zaopatrzyć się w większe dodatki.

Ozdobne i eleganckie spinki do włosów

Spinki do włosów można wykorzystać na wiele oryginalnych sposobów, jednak bardzo często kobiety stawiają na nie, gdy myślą o większych wyjściach lub eleganckich strojach.

Ozdobne spinki będą w tym przypadku doskonałym dopełnieniem stylizacji. Jasne, z dodatkiem perłowych koralików świetnie będą pasować do wysokich upięć i gładkich fryzur. Delikatne i romantyczne fale można idealnie uzupełnić o takie spinki. A większe z powodzeniem zastosować w przypadku trudniejszych upięć z tyłu. Eleganckie spinki do włosów mogą być oryginalnym wykończeniem planowanej stylizacji. Pokryte welurem czy jedwabiem świetnie sprawdzą się na wieczorowe wyjścia.

Ślubne spinki do włosów

Coraz więcej panien młodych decyduje się na stylizacje włosów z wykorzystaniem dodatków. Ślubne spinki idealnie współgrają z welonem. Niezależnie od tego, czy jest on przyczepiony z tyłu, czy po bokach, spinki mogą pomóc w odpowiednim utrzymaniu welonu w każdej pozycji. Ślubne spinki do włosów są zaprojektowane w taki sposób, by podczas jednego z najważniejszych dni w życiu, zadbać o perfekcyjny wygląda panny młodej. Łatwo można dostać takie z ozdobnymi kwiatkami czy nawet gałązkami. Takie dodatki ułatwiają fryzjerce i stylistce przygotowanie idealnej kreacji, z dbałością o każdy szczegół.

