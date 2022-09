Jakie pudełko na kosmetyki wybrać?

Każda kobieta wie, jak trudno jest uporządkować wszystkie kosmetyki, które się posiada. Masz już dość spędzania czasu na poszukiwaniu w łazience produktów do makijażu? To dobry moment, żeby zadbać nie tylko o organizację kosmetyków, ale i o porządek w przestrzeni łazienkowej. Wystarczy, że kupisz lub zrobisz samodzielnie pudełko na kosmetyki.

Pudełko na kosmetyki – sposób na porządek w łazience

Niezależnie od liczby kosmetyków, jakie posiadasz, pudełko na kosmetyki pozwoli ci zachować porządek i ułatwi poranny makijaż. Konstrukcje organizerów na kosmetyki pozwalają na ich praktyczną segregację. W zależności od tego, jaki wariant wybierzemy, będziemy mogły posegregować liczne produkty tak, by wszystkie niezbędne rzeczy do makijażu mieć w zasięgu ręki. Co więcej, pudełko na produkty kosmetyczne ochroni pojemniki, pędzle i inne akcesoria kosmetyczne przed kurzem i zabrudzeniami.

Tego typu organizer może również wyglądać elegancko, dzięki czemu dopełni wnętrze naszej łazienki. W szczególności dobrym wyborem będzie drewniane pudełko na kosmetyki, które jest ponadczasowe i nada każdemu pomieszczeniu ciepłego charakteru.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pudełka na kosmetyki?

Wybierając pudełko na kosmetyki, przede wszystkim musimy dopasować je do liczby rzeczy, które chcemy w nim przechowywać. Zakup organizera jest więc dobrym momentem na przejrzenie naszych kosmetyków i sprawdzenie, czy niektóre z nich nie są już przeterminowane.

Pierwszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę przy zakupie pudełka na kosmetyki, jest jego pojemność. Warto postawić na pojemne warianty, które pomieszczą nie tylko te rzeczy, które aktualnie posiadamy, ale również kosmetyki, które z pewnością kupimy w przyszłości. Nie bez znaczenia pozostają też wygodne przegródki, w których będziemy mogły posegregować szminki, cienie do powiek, podkłady, pędzle, waciki i wiele innych produktów niezbędnych do codziennego makijażu.

Praktycznym wyborem będzie pudełko na kosmetyki z lusterkiem, w którym możemy z bliska przyjrzeć się naszemu makijażowi i w razie potrzeby, poprawić go. Do zaciemnionych łazienek warto postawić na pudełko z podświetlanym lusterkiem, dzięki któremu dokładnie sprawdzimy, czy w naszym makijażu czegoś nie brakuje.

Pudełko na kosmetyki do łazienki – jaki materiał wybrać?

Oczywiście ogromną rolę odgrywa również materiał pudełka i jego wygląd, który powinien być dopasowany do wystroju wnętrza tak, by organizer idealnie współgrał z łazienką. Dobrze sprawdzą się drewniane pudełka na kosmetyki, które dodadzą wnętrzu przytulności. Warto jednak zabezpieczyć drewno specjalnym preparatem, by mieć pewność, że nie zniszczy się ono pod wpływem wilgoci. Bardzo często wybierane są także warianty wykonane z tworzyw sztucznych, które stosunkowo łatwo utrzymać w czystości.

Ciekawym wyborem będą też pudełka ze stali chromowanej, które są nieco droższe, niemniej jednak wysoce odporne na wilgoć i wodę. Stosunkowo łatwo jest również zadbać o ich czystość.

Jak samodzielnie zrobić pudełko na kosmetyki?

Jak samemu zrobić pudełko na kosmetyki? Potrzebujemy do tego wyłącznie pudełka po butach z twardego kartonu. Pierwszym krokiem będzie ucięcie wieczka pudełka, które później przyda nam się do wycięcia przegródek na kosmetyki. W następnym kroku ucinamy przód wieczka skośną linią po bokach. Dzięki temu uzyskamy wyższy tył pudełka i niższy przód, co ułatwi nam ustawienie przegródek, a tym samym późniejsze poszukiwanie kosmetyków w naszym organizerze.

Z odciętego wieczka natomiast możemy wykonać przegródki. Tutaj decyzja należy do nas, jeśli chodzi o to, ile i jakiej wielkości przegródek potrzebujemy. Warto jednak pamiętać, by wszystko dokładnie wymierzyć, aby mieć pewność, że nasze kosmetyki zmieszczą się do wyciętych przegródek.

Ostatnim krokiem jest oczywiście ozdobienie naszego pudełka. Pomysłów na zdobienie pudełek jest mnóstwo. Możemy je pomalować farbą lub specjalnym sprayem, a także ozdobić je różnego rodzaju dodatkami.

